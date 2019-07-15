Уральский биатлонист Шипулин подал документы на довыборы в Госдуму

Антон Шипулин подал документы в избирком для участия в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу, об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

Шипулин выдвинут партией «Единая Россия», в мае этого года он выиграл праймериз с результатом 78,13%. Впереди непростой, но очень интересный период. Я приложу максимум усилий, чтобы заслужить поддержку людей,написал биатлонист. В своей предвыборной кампании Шипулин планирует сосредоточиться на вопросах спорта, здравоохранения и на решении текущих проблем граждан. Ранее он заявил, что готов помочь медработникам серовской больницы, пожаловавшимся на низкие зарплаты. Довыборы в Госдуму состоятся 8 сентября — в единый день голосования. Ранее сообщалось, что конкуренцию Шипулину составят общественница Евгения Чудновец, рабочий завода, школьный учитель и главный нарколог Свердловской области.