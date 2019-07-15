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Posted 15 июля 2019, 08:53

Published 15 июля 2019, 08:53

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Уральский биатлонист Шипулин подал документы на довыборы в Госдуму

15 июля 2019, 08:53
Антон Шипулин подал документы в избирком для участия в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу, об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

Шипулин выдвинут партией «Единая Россия», в мае этого года он выиграл праймериз с результатом 78,13%.

Впереди непростой, но очень интересный период. Я приложу максимум усилий, чтобы заслужить поддержку людей,написал биатлонист.

В своей предвыборной кампании Шипулин планирует сосредоточиться на вопросах спорта, здравоохранения и на решении текущих проблем граждан. Ранее он заявил, что готов помочь медработникам серовской больницы, пожаловавшимся на низкие зарплаты.

Довыборы в Госдуму состоятся 8 сентября — в единый день голосования.

Ранее сообщалось, что конкуренцию Шипулину составят общественница Евгения Чудновец, рабочий завода, школьный учитель и главный нарколог Свердловской области.

#Политика#Госдума#Серов
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