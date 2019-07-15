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Posted 15 июля 2019, 15:27

Published 15 июля 2019, 15:27

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

В Екатеринбурге подростки спасли захлебнувшегося приятеля

15 июля 2019, 15:27
В Екатеринбурге на Верх-Исетском пруду чуть не утонул подросток, пишет портал Е1.

14-летний школьник гулял в компании других подростков и решил искупаться. Школьник наглотался воды, на берег его вытащили товарищи, которые смогли оказать ему первую помощь и привести в чувства. К моменту приезда медиков подросток был в сознании. Его срочно доставили в медучреждение.

В минувшие выходные под Нижним Тагилом утонули двое детей — 8 и 17 лет. Младший ребенок начал тонуть, старший брат бросился его спасать, оба ребенка погибли.

#Происшествия#Новости УрФО#Дети#Подростки#Утопление#Екатеринбург
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