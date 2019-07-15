Власти Иркутской области не наказали замглавы региона за заграничную виллу

На дату покупки дома в Италии Виктор Чернышов находился на пенсии и давно не занимался предпринимательской деятельностью. Это указывает на то, что сам он купить столь дорогостоящий объект недвижимости вряд ли бы смог – все говорит о том, что дом просто оформили на имя пенсионера, а живет там его сын.