В Нижнем Тагиле родители из Украины делят годовалую дочь

Супруги переехали в Нижний Тагил из Украины в 2014 году. Спустя несколько лет у них родилась дочь, а позже, со слов матери ребенка, супруг нашел себе другую женщину, и в семье начался разлад. Женщина вынуждена была уехать из Нижнего Тагила в Белгородскую область.