В Нижнем Тагиле родители из Украины делят годовалую дочь

Posted 16 июля 2019, 03:16
Published 16 июля 2019, 03:16
Modified 29 ноября, 17:25
Updated 29 ноября, 17:25
Супруги переехали в Нижний Тагил из Украины в 2014 году. Спустя несколько лет у них родилась дочь, а позже, со слов матери ребенка, супруг нашел себе другую женщину, и в семье начался разлад. Женщина вынуждена была уехать из Нижнего Тагила в Белгородскую область.
28 мая туда приехал отец ребенка и забрал девочку. При этом мужчина избил бывшую супругу. Отец ребенка сообщает, что женщина обратилась в больницу лишь спустя два дня, речи об избиении быть не может.
Место проживания ребенка определил суд. Девочку решили оставить с отцом, так как он имеет стабильный доход, ребенок посещает дошкольное учреждение и находится в стадии адаптации.
Женщина не намерена оставлять девочку отцу и создала петицию на имя президента России Владимира Путина, главы Чечни Рамзана Кадырова и детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Следующее заседание суда состоится 25 июля.