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Posted 16 июля 2019, 03:16

Published 16 июля 2019, 03:16

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

В Нижнем Тагиле родители из Украины делят годовалую дочь

16 июля 2019, 03:16
В Нижнем Тагиле родители годовалой девочки после развода не могут поделить ребенка, сообщает портал Е1.

Супруги переехали в Нижний Тагил из Украины в 2014 году. Спустя несколько лет у них родилась дочь, а позже, со слов матери ребенка, супруг нашел себе другую женщину, и в семье начался разлад. Женщина вынуждена была уехать из Нижнего Тагила в Белгородскую область.

28 мая туда приехал отец ребенка и забрал девочку. При этом мужчина избил бывшую супругу. Отец ребенка сообщает, что женщина обратилась в больницу лишь спустя два дня, речи об избиении быть не может.

Место проживания ребенка определил суд. Девочку решили оставить с отцом, так как он имеет стабильный доход, ребенок посещает дошкольное учреждение и находится в стадии адаптации.

Женщина не намерена оставлять девочку отцу и создала петицию на имя президента России Владимира Путина, главы Чечни Рамзана Кадырова и детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Следующее заседание суда состоится 25 июля.

#Общество#Нижний Тагил#Дети#Родители#Развод
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