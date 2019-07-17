Фестиваль рыжих в Нижнем Тагиле запустил фотоконкурс на звания «короля» и «королевы»

Posted 17 июля 2019,, 10:32
Published 17 июля 2019,, 10:32
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Участие могут принять только совершеннолетние. Фото можно прислать на электронный адрес turizmnt@mail.ru или загрузить через сайт Центра туризма Нижнего Тагила. Голосование будет учитывать количество лайков, а также мнение организаторов. Итоги подведут во время самого фестиваля на сцене за КДК «Современник».
Напомним, мероприятие состоится 28 июля. Оно начнётся с Парада рыжих. Также на фестивале выступит Катя Чехова.