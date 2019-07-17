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Posted 17 июля 2019,, 10:32

Published 17 июля 2019,, 10:32

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Фестиваль рыжих в Нижнем Тагиле запустил фотоконкурс на звания «короля» и «королевы»

17 июля 2019, 10:32
Организаторы Фестиваля рыжих в Нижнем Тагиле объявили конкурс на звания «короля» и «королевы». Для этого с 16 до 25 июля нужно прислать свои снимки.

Участие могут принять только совершеннолетние. Фото можно прислать на электронный адрес turizmnt@mail.ru или загрузить через сайт Центра туризма Нижнего Тагила. Голосование будет учитывать количество лайков, а также мнение организаторов. Итоги подведут во время самого фестиваля на сцене за КДК «Современник».

Напомним, мероприятие состоится 28 июля. Оно начнётся с Парада рыжих. Также на фестивале выступит Катя Чехова.

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#Общество#Нижний Тагил#Фестиваль рыжих#Антон Селиверстов
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