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Posted 20 июля 2019, 06:41

Published 20 июля 2019, 06:41

Modified 24 декабря 2024, 18:11

Updated 24 декабря 2024, 18:11

В Нижнем Тагиле из реки вытащили труп пропавшего мужчины

20 июля 2019, 06:41
Сегодня, 20 июля, спасатели вытащили из реки Тагил труп пропавшего три дня назад 36-летнего Сергея Палицына, сообщает АН «Между строк».

Тело Сергея вытащили на берег реки возле дома № 2 по улице Космонавтов. Правоохранительные органы устанавливают причину смерти.

По словам жены, Сергей 17 июля ушел из дома, чтобы помочь другу. Около двух часов дня тагильчанин позвонил жене и в скором времени пообещал вернуться, однако так и не появился.

Позже женщина обнаружила на берегу реки его телефон. Оказалось, что пропавший выпивал с приятелем.

#Происшествия#Нижний Тагил#Труп#Пропавший
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