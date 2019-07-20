В Нижнем Тагиле из реки вытащили труп пропавшего мужчины

Posted 20 июля 2019, 06:41
Published 20 июля 2019, 06:41
Modified 24 декабря 2024, 18:11
Updated 24 декабря 2024, 18:11
Тело Сергея вытащили на берег реки возле дома № 2 по улице Космонавтов. Правоохранительные органы устанавливают причину смерти.
По словам жены, Сергей 17 июля ушел из дома, чтобы помочь другу. Около двух часов дня тагильчанин позвонил жене и в скором времени пообещал вернуться, однако так и не появился.
Позже женщина обнаружила на берегу реки его телефон. Оказалось, что пропавший выпивал с приятелем.