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Posted 22 июля 2019, 08:49

Published 22 июля 2019, 08:49

Modified 24 декабря 2024, 18:11

Updated 24 декабря 2024, 18:11

Экс-глава Каменска-Уральского приговорен к восьми годам колонии за получение взятки

22 июля 2019, 08:49
Бывший глава Каменска-Уральского Михаил Астахов осужден за получение должностным лицом взятки в особо крупном размере, сообщает прокуратура Свердловской области.

Судом и следствием установлено, что в 2014 году Астахов, будучи мэром Каменска-Уральского, получил взятку от фирмы, выступавшей подрядчиком по муниципальным контрактам на строительство детсада и двух жилых домов для программы переселения из аварийного жилья.

За взятку в размере почти шесть миллионов рублей глава муниципалитета обязывался способствовать подрядчику в своевременной сдаче объектов, в том числе и в случае неполного выполнения работ.

Суд приговорил Астахова к восьми годам колонии строго режима и штрафу в сумме около 12 миллионов рублей — двукратный размер взятки.

#Общество#Каменск-Уральский#Суд#Приговор
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