Экс-глава Каменска-Уральского приговорен к восьми годам колонии за получение взятки

Posted 22 июля 2019, 08:49
Published 22 июля 2019, 08:49
Modified 24 декабря 2024, 18:11
Updated 24 декабря 2024, 18:11
Судом и следствием установлено, что в 2014 году Астахов, будучи мэром Каменска-Уральского, получил взятку от фирмы, выступавшей подрядчиком по муниципальным контрактам на строительство детсада и двух жилых домов для программы переселения из аварийного жилья.
За взятку в размере почти шесть миллионов рублей глава муниципалитета обязывался способствовать подрядчику в своевременной сдаче объектов, в том числе и в случае неполного выполнения работ.
Суд приговорил Астахова к восьми годам колонии строго режима и штрафу в сумме около 12 миллионов рублей — двукратный размер взятки.