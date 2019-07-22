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Posted 22 июля 2019,, 09:30

Published 22 июля 2019,, 09:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

На сайте Минобороны к Главному военно-морскому параду открыли интерактивный раздел

22 июля 2019, 09:30
В преддверии Дня ВМФ на сайте Минобороны России открыт тематический раздел, посвященный Главному параду, сообщает ДИМК министерства.

Посетители раздела могут познакомиться с информацией о парадах в Санкт-Петербурге и Кронштадте, схемами построения кораблей в Астрахани, Балтийске, Севастополе, Североморске и Владивостоке. Также в разделе рассказывается о показах военной техники российского флота, которые пройдут в день ВМФ.

Представлена также инфографика о количестве судов, расчетов, боевых кораблей, которые будут задействованы в военно-морском параде.

Отдельно рассказывается о воссозданном первом линейном корабле Петровского флота «Полтава». Он впервые примет участие в параде на Неве. При помощи анимированной инфографики посетители раздела могут узнать об особенностях корабля, где даже даны пояснения морским терминам, используемым в ВМФ. Пользователи получат доступ к уникальным документам и книгам из фондов Центральной военно-морской библиотеки.

Можно также увидеть мультимедийные материалы с предыдущего парада в северной столице и репетиций. Раздел можно посещать с мобильных устройств.

Главный военно-морской парад с участием авиатехники пройдет 28 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде. В нем примут участие свыше 40 боевых кораблей и подлодок, а также 41 единица авиационной техники. В парадах всего задействуют более 200 кораблей, порядка 80 единиц авиатехники, участие примут свыше 15 тысяч военнослужащих. Торжественное мероприятие посетят 26 делегаций иностранных государств, свои суда представят Вьетнам и Филиппины.

Для жителей Санкт-Петербурга в этот день бесплатно будут работать музеи, библиотеки, учебные заведения с полным списком также можно ознакомиться в специальном разделе.

#Свободное время#Россия#Парад#ВМФ#Корабли
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