На сайте Минобороны к Главному военно-морскому параду открыли интерактивный раздел

Главный военно-морской парад с участием авиатехники пройдет 28 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде. В нем примут участие свыше 40 боевых кораблей и подлодок, а также 41 единица авиационной техники. В парадах всего задействуют более 200 кораблей, порядка 80 единиц авиатехники, участие примут свыше 15 тысяч военнослужащих. Торжественное мероприятие посетят 26 делегаций иностранных государств, свои суда представят Вьетнам и Филиппины.