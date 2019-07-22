«Обещал зарезать». В Нижнем Тагиле пьяный мужчина избил 19-летнюю девушку (ВИДЕО)

Она защищалась, в ответ на его удары, она тоже отвечала, она кричала, и просила помощи хоть у кого-то, но, как оказалось, на крик вышла его жена на балкон и снимала видео. Вырвавшись от этого пьяного мужчины, она вся в крови побежала к «Додо-пицце», там стоял автомобиль ЧОП «Сапсан», она открыла двери и кричала, на что сапсановцы, закрыли дверь в свое авто со словами «это ваши проблемы, и нас это не касается»,говорит мать потерпевшей.