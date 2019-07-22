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Posted 22 июля 2019, 03:18

Published 22 июля 2019, 03:18

Modified 24 декабря 2024, 18:11

Updated 24 декабря 2024, 18:11

Под Екатеринбургом пять человек пострадали в ДТП с междугородним автобусом

22 июля 2019, 03:18
Вечером 21 июля под Екатеринбургом столкнулись Hyundai Solaris и междугородний автобус Mercedes. Пострадали четыре пассажира автобуса, а также водитель легкового авто, которое после столкновения загорелось, пишет портал Е1.

Водитель 2000 года рождения, находясь за рулем Hyundai Solaris, не справился с управлением и не обеспечил дистанцию перед движущимся автобусом, в результате чего произошло столкновение. В автобусе находились 12 пассажиров.

После столкновения легковое авто загорелось, потушить его смогли очевидцы. В больницу доставлены четыре пассажира автобуса, а также водитель иномарки. У него диагностированы перелом основания черепа и открытый перелом челюсти.

#Происшествия#Новости УрФО#Травма#ДТП#Екатеринбург
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