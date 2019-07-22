Под Екатеринбургом пять человек пострадали в ДТП с междугородним автобусом

Posted 22 июля 2019, 03:18
Published 22 июля 2019, 03:18
Modified 24 декабря 2024, 18:11
Updated 24 декабря 2024, 18:11
Водитель 2000 года рождения, находясь за рулем Hyundai Solaris, не справился с управлением и не обеспечил дистанцию перед движущимся автобусом, в результате чего произошло столкновение. В автобусе находились 12 пассажиров.
После столкновения легковое авто загорелось, потушить его смогли очевидцы. В больницу доставлены четыре пассажира автобуса, а также водитель иномарки. У него диагностированы перелом основания черепа и открытый перелом челюсти.