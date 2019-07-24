В Нижнем Тагиле на вокзале задержали наркомана

Posted 24 июля 2019, 06:57
Published 24 июля 2019, 06:57
Modified 24 декабря 2024, 18:11
Updated 24 декабря 2024, 18:11
Внимание полицейских привлек мужчина, который стал без какой-либо причины кричать нецензурные слова, держа в руках пакетик с белым порошком. По видимым признакам он находился в состоянии наркотического опьянения.
При досмотре полицейские изъяли у задержанного 0,9 грамма сильного наркотика, производного от «N-метилэфедрона».
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.