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Posted 24 июля 2019, 06:57

Published 24 июля 2019, 06:57

Modified 24 декабря 2024, 18:11

Updated 24 декабря 2024, 18:11

В Нижнем Тагиле на вокзале задержали наркомана

24 июля 2019, 06:57
2 мая в комнате отдыха железнодорожного вокзала задержали жителя Верхнего Тагила с пакетиком наркотиков, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

Внимание полицейских привлек мужчина, который стал без какой-либо причины кричать нецензурные слова, держа в руках пакетик с белым порошком. По видимым признакам он находился в состоянии наркотического опьянения.

При досмотре полицейские изъяли у задержанного 0,9 грамма сильного наркотика, производного от «N-метилэфедрона».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

#Происшествия#Нижний Тагил#Наркотики#Вокзал#Железнодорожный вокзал#Наркоман
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