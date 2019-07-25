В уральском поселке многодетным семьям раздали участки земли с футбольного стадиона

Posted 25 июля 2019, 14:33
Published 25 июля 2019, 14:33
Modified 24 декабря 2024, 18:08
Updated 24 декабря 2024, 18:08
Поселок расположен в 50 километрах от Серова. Власти поселка начали раздавать участки на территории футбольного стадиона многодетным семьям. Местные жители жалуются, что если футбольный стадион отдадут в пользование многодетным семьям, то им негде будет заниматься спортом, также стадион используется для посадки вертолетов санавиации.
Семьи, которым предоставляют участки также недовольны, так как, по их словам, они часто расположены в лесу или там, где в будущем планируется строительство мусорного полигона.