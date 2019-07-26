В Екатеринбурге суд оставил под стражей военного, убившего экс-супруга своей жены

Posted 26 июля 2019, 13:25
Published 26 июля 2019, 13:25
Modified 24 декабря 2024, 18:09
Updated 24 декабря 2024, 18:09
Адвокат мужчины просил изменить меру пресечения и отправить военного под арест, так как Евгений сознался в содеянном и не имел ранее проблем с законом. Сам задержанный также просил о снисхождении. Он заявил, что хочет побыть с семьей и позаботиться об их будущем.
Меня воспитали таким образом, что если ты что-то совершил, то ответь за это. Сделал дело — ты должен за него ответить. Совершил? Да, признаю. И за это отвечу, сказал Евгений.
Гособвинитель просил не менять меру пресечения, так как мужчина попытался скрыть следы преступления.
Суд принял решение оставить обвиняемого под стражей до 16 сентября.
Напомним, что в ночь на 15 июля 28-летний военный зарезал бывшего мужа своей жены. Мотивом послужили дети: погибший не хотел отказываться от отцовства.