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Posted 26 июля 2019, 13:25

Published 26 июля 2019, 13:25

Modified 24 декабря 2024, 18:09

Updated 24 декабря 2024, 18:09

В Екатеринбурге суд оставил под стражей военного, убившего экс-супруга своей жены

26 июля 2019, 13:25
В Екатеринбурге суд оставил под стражей до середины сентября военного, обвиняемого в убийстве бывшего мужа своей супруги, сообщает портал Е1.

Адвокат мужчины просил изменить меру пресечения и отправить военного под арест, так как Евгений сознался в содеянном и не имел ранее проблем с законом. Сам задержанный также просил о снисхождении. Он заявил, что хочет побыть с семьей и позаботиться об их будущем.

Меня воспитали таким образом, что если ты что-то совершил, то ответь за это. Сделал дело — ты должен за него ответить. Совершил? Да, признаю. И за это отвечу, сказал Евгений.

Гособвинитель просил не менять меру пресечения, так как мужчина попытался скрыть следы преступления.

Суд принял решение оставить обвиняемого под стражей до 16 сентября.

Напомним, что в ночь на 15 июля 28-летний военный зарезал бывшего мужа своей жены. Мотивом послужили дети: погибший не хотел отказываться от отцовства.

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