Инженер: древняя профессия будущего

Инженеры находятся на передовой технологического прогресса, они творят Четвертую промышленную революцию. Президент и правительство ставят задачи цифровой трансформации. Об этом говорят и руководители регионов и мэры. А инженеры - это те люди, которые придумывают, как организовать технологические процессы развития. Сегодня инженер – это, вероятно, ключевая творческая специальность. Не случайно мы слышим о том, что воспитывать инженеров нужно уже с детсадовского возраста. Сегодня очень большая потребность в технических специалистах и инженерах не только в стране, но и в мире. Очень много говорится о том, что роботы будут заменять человека, но то, что роботы не смогут – это быть творцами, придумывать новое. Нужно будет решать задачи по обслуживанию роботов, придумывать новые алгоритмы – это как раз те направления, которые будут развиваться. Поэтому спрос на технических специалистов, потребность в инженерных знаниях и творчестве будут расти. Сегодня инженерное и техническое образование, пожалуй, самое перспективное,Сергей Королев, генеральный директор ООО «Иридиум», выпускник НТИ УрФУ