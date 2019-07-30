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Posted 30 июля 2019, 08:08

Published 30 июля 2019, 08:08

Modified 24 декабря 2024, 18:02

Updated 24 декабря 2024, 18:02

На полигоне под Екатеринбургом погиб 20-летний солдат из Башкирии

30 июля 2019, 08:08
Солдат одной из воинских частей под Екатеринбургом умер от удара током, сообщает портал Bash.news.

Мать погибшего рассказала, что парень коснулся радиостанции на базе автомобиля «Урал». По ее словам, молодого человека притянуло и длительное время держало под током.

В Екатеринбург солдат прибыл служить из Башкирии. Он отслужил восемь месяцев. Точную причину смерти установят через месяц после проведения экспертизы.

В командовании Екатеринбургского гарнизона пояснили, что смерть солдата наступила из-за нарушения техники безопасности при использовании спецтехники во время занятий на полигоне.

#Происшествия#Новости УрФО#Смерть#Башкирия#Солдат#Полигон
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