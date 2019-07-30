На полигоне под Екатеринбургом погиб 20-летний солдат из Башкирии

Солдат одной из воинских частей под Екатеринбургом умер от удара током, сообщает портал Bash.news.

Мать погибшего рассказала, что парень коснулся радиостанции на базе автомобиля «Урал». По ее словам, молодого человека притянуло и длительное время держало под током. В Екатеринбург солдат прибыл служить из Башкирии. Он отслужил восемь месяцев. Точную причину смерти установят через месяц после проведения экспертизы. В командовании Екатеринбургского гарнизона пояснили, что смерть солдата наступила из-за нарушения техники безопасности при использовании спецтехники во время занятий на полигоне.