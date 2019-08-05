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Posted 5 августа 2019, 06:21

Published 5 августа 2019, 06:21

Modified 24 декабря 2024, 18:11

Updated 24 декабря 2024, 18:11

В Екатеринбурге люди в масках и с пистолетом напали на отделение «Почты России»

5 августа 2019, 06:21
На отделение «Почты России» в Екатеринбурге совершили нападение трое неизвестных, пишет Е1.

Как рассказал глава пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых, трое человек в масках ворвались в отделение рано утром 5 августа. У одного из мужчин был пистолет. Они потребовали у сотрудницы деньги, но она им отказала, так как у нее не было крупных сумм. Злоумышленник ударил женщину по голове рукояткой пистолета. Она была доставлена в больницу.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

#Происшествия#Новости УрФО#Нападение#Почта России#Маска
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