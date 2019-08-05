В Нижнем Тагиле рыбак обвиняется в незаконной ловле 11 лещей

Posted 5 августа 2019, 07:24
Published 5 августа 2019, 07:24
Modified 24 декабря 2024, 18:08
Updated 24 декабря 2024, 18:08
2 июня тагильчанин вместе с приятелем поймал 11 лещей, используя запрещенные орудия и способ массового истребления рыбы. Рыбалкой мужчины занимались на акватории Черноисточинского водохранилища, относящегося к особо охраняемой природной территории.
В результате данного преступления государству причинен ущерб в размере 11 тыс. рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пригородный районный суд. В отношении знакомого подсудимого прекращено уголовное дело в связи с его смертью. Мужчине грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на строк до 5 лет.