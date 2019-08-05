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Posted 5 августа 2019, 07:24

Published 5 августа 2019, 07:24

Modified 24 декабря 2024, 18:08

Updated 24 декабря 2024, 18:08

В Нижнем Тагиле рыбак обвиняется в незаконной ловле 11 лещей

5 августа 2019, 07:24
В Нижнем Тагиле перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в незаконном вылове рыбы из особо охраняемого природного водоёма, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

2 июня тагильчанин вместе с приятелем поймал 11 лещей, используя запрещенные орудия и способ массового истребления рыбы. Рыбалкой мужчины занимались на акватории Черноисточинского водохранилища, относящегося к особо охраняемой природной территории.

В результате данного преступления государству причинен ущерб в размере 11 тыс. рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пригородный районный суд. В отношении знакомого подсудимого прекращено уголовное дело в связи с его смертью. Мужчине грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на строк до 5 лет.

#Общество#Нижний Тагил#Суд#Рыбак#Рыба#Ловля
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