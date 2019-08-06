В России ужесточили наказание за непропуск скорой помощи

Воспрепятствование деятельности медиков, повлекшее тяжкий вред здоровью пациента, будет наказываться лишением свободы на срок до двух лет, принудительными работами до двух лет или штрафом в размере 80 тысяч рублей. Если действия привели к смерти пациента, то виновнику грозит срок до четырех лет.