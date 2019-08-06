В России ужесточили наказание за непропуск скорой помощи

Posted 6 августа 2019, 09:46
Published 6 августа 2019, 09:46
Modified 24 декабря 2024, 18:07
Updated 24 декабря 2024, 18:07
Ранее в качестве наказания за непропуск скорой помощи был предусмотрен штраф до 500 рублей или лишение водительских прав на три месяца, сейчас сумма штрафа составляет пять тысяч рублей, а лишение — от трех месяцев до одного года.
Воспрепятствование деятельности медиков, повлекшее тяжкий вред здоровью пациента, будет наказываться лишением свободы на срок до двух лет, принудительными работами до двух лет или штрафом в размере 80 тысяч рублей. Если действия привели к смерти пациента, то виновнику грозит срок до четырех лет.
Препятствование работе медиков без последствий для пациента теперь наказывается штрафом от четырех до пяти тысяч рублей.
Закон 26 июля подписал президент России Владимир Путин. Разработкой правок занималась вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов и министр здравоохранения Вероника Скворцова.