На Пермском тракте установят новые видеокамеры

Напомним, что с 29 по 31 июля в Свердловской области проходило профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» в рамках которого инспекторы ГИБДД привлекли к административной ответственности 3732 пешехода. Выявить нарушителей помогли в том числе и видеокамеры.