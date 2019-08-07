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Posted 7 августа 2019, 17:30

Published 7 августа 2019, 17:30

Modified 24 декабря 2024, 18:10

Updated 24 декабря 2024, 18:10

На Пермском тракте установят новые видеокамеры

7 августа 2019, 17:30
Система видеофиксации появится в сентябре на 323 километре сразу же за дорожной развязкой, которая ведет в сторону Первоуральска, сообщает «ЕТВ».

Установка камер, по мнению заместителя начальника ФКУ «Уралуправтодор» Алексея Комольцева, заставит водителей транспортных средств соблюдать правила дорожного движения. Также предполагается, что установленные средства видеофиксации повысят безопасность на дорогах.

Напомним, что с 29 по 31 июля в Свердловской области проходило профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» в рамках которого инспекторы ГИБДД привлекли к административной ответственности 3732 пешехода. Выявить нарушителей помогли в том числе и видеокамеры.

#Транспорт#Свердловская область#Дорога#Безопасность#Штраф#Автомобиль#ПДД#Водители#Нарушение ПДД#Видеокамеры
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