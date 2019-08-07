ВКонтакте запустила музыкальные стикеры в историях

«С музыкальными стикерами делиться песнями можно максимально ярко и в своём стиле. Друзья увидят, как вы подпеваете и танцуете под любимую музыку, а ещё смогут легко добавить трек себе в плейлист или отправить его знакомым. Истории становятся окном в огромный каталог популярной музыки».