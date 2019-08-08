На Урале двух школьников осудят за кражу оборудования с железнодорожной станции

В Алапаевске двое 15-летних подростков украли с железнодорожной станции электрооборудование для перевода стрелок. Сумма ущерба составила 26 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

По версии следствия, 17 апреля 2018 года школьники вскрыли путевые ящики и украли трансформатор, электромагнитное реле и двигатель для перевода железнодорожных стрелок. Неисправность оборудования заметили сотрудники станции, которые и подали заявление в полицию. В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».