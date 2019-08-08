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Posted 8 августа 2019, 12:10

Published 8 августа 2019, 12:10

Modified 24 декабря 2024, 18:11

Updated 24 декабря 2024, 18:11

На Урале двух школьников осудят за кражу оборудования с железнодорожной станции

8 августа 2019, 12:10
В Алапаевске двое 15-летних подростков украли с железнодорожной станции электрооборудование для перевода стрелок. Сумма ущерба составила 26 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

По версии следствия, 17 апреля 2018 года школьники вскрыли путевые ящики и украли трансформатор, электромагнитное реле и двигатель для перевода железнодорожных стрелок.

Неисправность оборудования заметили сотрудники станции, которые и подали заявление в полицию.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

#Происшествия#Суд#Подростки#Преступление#Железная дорога#Подростковая преступность
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