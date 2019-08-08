На Урале двух школьников осудят за кражу оборудования с железнодорожной станции

Posted 8 августа 2019, 12:10
Published 8 августа 2019, 12:10
Modified 24 декабря 2024, 18:11
Updated 24 декабря 2024, 18:11
По версии следствия, 17 апреля 2018 года школьники вскрыли путевые ящики и украли трансформатор, электромагнитное реле и двигатель для перевода железнодорожных стрелок.
Неисправность оборудования заметили сотрудники станции, которые и подали заявление в полицию.
В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».