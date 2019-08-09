В Екатеринбурге задержали подозреваемых в ограблении почтальона

Posted 9 августа 2019, 12:36
Published 9 августа 2019, 12:36
Modified 24 декабря 2024, 18:10
Updated 24 декабря 2024, 18:10
По версии следствия, 11 июля мужчина в спортивном костюме выхватил из рук почтальона сумку с 600 тысячами рублей. Полицейские нашли подозреваемых в течение двух недель, злоумышленники снимали квартиры в уральской столицы. После задержания мужчины признались в содеянном.
Организатор нападения продумал план и отследил день и время, когда почтальон разносит пенсии. В Екатеринбурге мужчина нашел исполнителя ограбления. Они устроили засаду во дворе дома, дождались почтальона, после чего один из них выхватил сумку. Деньги подозреваемые успели потратить или перевести родственникам.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный в крупном размере», которая подразумевает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.