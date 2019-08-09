В Екатеринбурге задержали подозреваемых в ограблении почтальона

Организатор нападения продумал план и отследил день и время, когда почтальон разносит пенсии. В Екатеринбурге мужчина нашел исполнителя ограбления. Они устроили засаду во дворе дома, дождались почтальона, после чего один из них выхватил сумку. Деньги подозреваемые успели потратить или перевести родственникам.