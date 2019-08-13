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Posted 13 августа 2019,, 06:25

Published 13 августа 2019,, 06:25

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

На Урале на аварийном здании повесили плакат «Единая Россия» идет на дно»

13 августа 2019, 06:25
В Серове многодетная мать Альбина Вьюшкина, проживающая в аварийном здании, вывесила из окна плакат с надписью «Единая Россия» идет на дно и тянет за собой народ».

Как сообщает издание «Глобус», женщина вывесила плакат уже во второй раз. Она пояснила, что баннер будет размещен, пока жильцов аварийного дома не переселят в нормальное жилье. Свердловчанка также рассказала, что приезжали сотрудники полиции и представители ЖКО. Однако закон она не нарушает и применить к ней какие-либо меры нельзя. Первый плакат, размешенный 8 августа, сняли сотрудники полиции.

Секретарь серовского отделения «Единой России» Александр Якимов пояснил корреспондентам издания, что большинство жителей аварийного дома расселены, оставшиеся семьи получат жилье в ближайшее время.

Напомним, ранее в Серове многодетные матери, проживающие в аварийном доме, посвятили песню мэру города Василию Сизикову, в которой сообщили, что не верят градоначальнику.

#Общество#Аварийное жилье#Серов#Единая Россия
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