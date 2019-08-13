В Анапе задержали скрывавшегося 26 лет от следствия жителя Бисерти

Posted 13 августа 2019, 17:42
Published 13 августа 2019, 17:42
Modified 24 декабря 2024, 18:08
Updated 24 декабря 2024, 18:08
Согласно материалам дела, 16 августа 1993 года в посёлке Бисерть были обнаружены тела женщины и её сына с колото-резаными ранениями туловища. Предполагаемый убийца был установлен по горячим следам, им оказался местный житель 1972 года рождения. Ему удалось скрыться от следствия, на протяжении 26 лет он находился в федеральном розыске. В начале августа 2019 года сотрудники полиции города Анапы задержали фигуранта уголовного дела.
Подозреваемый был остановлен сотрудниками ГИБДД во время управления машиной. В настоящее время задержанный уже доставлен в Свердловскую область, с его участием проводится комплекс необходимых следственных действий,отметили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.