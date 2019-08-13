В Анапе задержали скрывавшегося 26 лет от следствия жителя Бисерти

Согласно материалам дела, 16 августа 1993 года в посёлке Бисерть были обнаружены тела женщины и её сына с колото-резаными ранениями туловища. Предполагаемый убийца был установлен по горячим следам, им оказался местный житель 1972 года рождения. Ему удалось скрыться от следствия, на протяжении 26 лет он находился в федеральном розыске. В начале августа 2019 года сотрудники полиции города Анапы задержали фигуранта уголовного дела.