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Posted 13 августа 2019, 17:42

Published 13 августа 2019, 17:42

Modified 24 декабря 2024, 18:08

Updated 24 декабря 2024, 18:08

В Анапе задержали скрывавшегося 26 лет от следствия жителя Бисерти

13 августа 2019, 17:42
Свердловские следователи возобновили расследование уголовного дела по факту убийства в посёлке Бисерть, произошедшего в 1993 году. Причиной стало задержание полицией Анапы мужчины, который подозревается в совершении данного преступления, сообщает ТАСС.

Согласно материалам дела, 16 августа 1993 года в посёлке Бисерть были обнаружены тела женщины и её сына с колото-резаными ранениями туловища. Предполагаемый убийца был установлен по горячим следам, им оказался местный житель 1972 года рождения. Ему удалось скрыться от следствия, на протяжении 26 лет он находился в федеральном розыске. В начале августа 2019 года сотрудники полиции города Анапы задержали фигуранта уголовного дела.

Подозреваемый был остановлен сотрудниками ГИБДД во время управления машиной. В настоящее время задержанный уже доставлен в Свердловскую область, с его участием проводится комплекс необходимых следственных действий,отметили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.

#Общество#Следственный комитет#Свердловская область#Уголовное дело#Убийство#Задержание#Расследование#Федеральный розыск#Анапа#Бисерть
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