В Екатеринбурге дом барда Новикова признали нежилым

Согласно материалам дела, в 2018 году Росреестр перевел дом барда Александра Новикова из статуса нежилого в жилой. Таким образом, избавив барда от уплаты налога на землю. Однако фактически в здании нет жилых помещений, в нем находятся торговые площади. В связи с этим ранее мэрия Екатеринбурга подала в суд иск о признании Новикова банкротом из-за долга за аренду муниципальной земли, сумма иска — 1,3 миллиона рублей.