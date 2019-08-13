В Екатеринбурге дом барда Новикова признали нежилым

Posted 13 августа 2019, 08:16
Published 13 августа 2019, 08:16
Modified 24 декабря 2024, 18:11
Updated 24 декабря 2024, 18:11
Согласно материалам дела, в 2018 году Росреестр перевел дом барда Александра Новикова из статуса нежилого в жилой. Таким образом, избавив барда от уплаты налога на землю. Однако фактически в здании нет жилых помещений, в нем находятся торговые площади. В связи с этим ранее мэрия Екатеринбурга подала в суд иск о признании Новикова банкротом из-за долга за аренду муниципальной земли, сумма иска — 1,3 миллиона рублей.
Дело о банкротстве барда будет рассматриваться в Москве. Свердловский арбитраж признает незаконным решение управления Росреестра, присвоившего дому статус многоквартирного.