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Posted 13 августа 2019, 08:16

Published 13 августа 2019, 08:16

Modified 24 декабря 2024, 18:11

Updated 24 декабря 2024, 18:11

В Екатеринбурге дом барда Новикова признали нежилым

13 августа 2019, 08:16
Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск МУГИСО и мэрии Екатеринбурга о признании дома барда Александра Новикова нежилым, сообщает «Уралинформбюро».

Согласно материалам дела, в 2018 году Росреестр перевел дом барда Александра Новикова из статуса нежилого в жилой. Таким образом, избавив барда от уплаты налога на землю. Однако фактически в здании нет жилых помещений, в нем находятся торговые площади. В связи с этим ранее мэрия Екатеринбурга подала в суд иск о признании Новикова банкротом из-за долга за аренду муниципальной земли, сумма иска — 1,3 миллиона рублей.

Дело о банкротстве барда будет рассматриваться в Москве. Свердловский арбитраж признает незаконным решение управления Росреестра, присвоившего дому статус многоквартирного.

#Общество#Новости УрФО#Банкротство#Дом#Александр Новиков#Екатеринбург
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