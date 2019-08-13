В Нижнем Тагиле за три дня выявлено 155 нарушений со стороны водителей автобусов

На территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа в период с 8 по 11 августа было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» с целью предупреждения ДТП по вине водителей автобуса, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

В рамках профилактической акции сотрудники дорожной полиции осуществляли контроль за перевозками пассажиров и грузов, работой автотранспортных предприятий. Всего полицейские проверили 622 единицы транспорта, по итогам проверки выявили 155 нарушений. Из них 60 нарушений касались технических неисправностей, в 31 случае водители не использовали ремень безопасности. С начала 2019 года на территории Нижнего Тагила и ГГО по вине водителей автобусов произошло семь дорожно-транспортных происшествий. В них травмы получили 8 человек.