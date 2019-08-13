В Нижнем Тагиле за три дня выявлено 155 нарушений со стороны водителей автобусов

Posted 13 августа 2019, 13:02
Published 13 августа 2019, 13:02
Modified 24 декабря 2024, 18:08
Updated 24 декабря 2024, 18:08
В рамках профилактической акции сотрудники дорожной полиции осуществляли контроль за перевозками пассажиров и грузов, работой автотранспортных предприятий.
Всего полицейские проверили 622 единицы транспорта, по итогам проверки выявили 155 нарушений. Из них 60 нарушений касались технических неисправностей, в 31 случае водители не использовали ремень безопасности.
С начала 2019 года на территории Нижнего Тагила и ГГО по вине водителей автобусов произошло семь дорожно-транспортных происшествий. В них травмы получили 8 человек.