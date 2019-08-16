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Posted 16 августа 2019, 11:37

Published 16 августа 2019, 11:37

Modified 24 декабря 2024, 18:08

Updated 24 декабря 2024, 18:08

Поселок на Урале остался без воды из-за банкротства ресурсоснабжающей организации

16 августа 2019, 11:37
Жители посёлка Октябрьский Сысерсткого района обратились с заявлением в прокуратуру о том, что с июня в дневное время в домах отсутствует холодное водоснабжение. Надзорное ведомство провело проверку, в ходе которой установило факт нарушения прав граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В июне 2019 года в посёлке сломались два насоса на скважинах. Из-за этого в дневное время отсутствовало холодное водоснабжение в домах по улицам Дружбы, Свердлова, Кипучий Ключ, Династии Деменшиных, Молодежная, Мира и переулку Садовому. В ходе проверки было установлено, что основная ресурсоснабжающая организация поселка была признана банкротом. Другая ресурсоснабжающая организация по договору аренды приняла во временное пользование скважины, но не смогла незамедлительно устранить технические сбои в оборудовании.

Организатором водоснабжения в посёлке является орган местного самоуправления, который не принял мер к обеспечению бесперебойной подачи воды жителям поселка. На основании этого прокуратура внесла представление главе Сысертского городского округа об устранении выявленных нарушений.

По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования виновные должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, власти посёлка закупили необходимое оборудование для восстановления напора воды в жилых домах. На данный момент водоснабжение восстановлено, его уровень соответствует установленным нормам.

#Общество#Прокуратура#Администрация#Холодная вода#Водоснабжение#Поселок#Сысертский район
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