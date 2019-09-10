В свердловском Минтрансе рассказали о целях поездки Старкова в Нижний Тагил

Нижний Тагил получает около 500 миллионов рублей, их надо не просто освоить, а сделать дороги качественно. С этой целью министр и приезжал: он отслеживает, как выполняется производственная программа этого года и параллельно уже сейчас идут согласительные процедуры на 2020 год. Если нормально были освоенные средства этого года, есть все основания рассчитывать на эти средства и на следующий год,рассказали TagilCity.ru в свердловском Минтрансе.