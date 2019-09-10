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Posted 10 сентября 2019, 13:38

Published 10 сентября 2019, 13:38

Modified 17 сентября 2022, 16:23

Updated 17 сентября 2022, 16:23

В свердловском Минтрансе рассказали о целях поездки Старкова в Нижний Тагил

В свердловском Минтрансе рассказали о целях поездки Старкова в Нижний Тагил

10 сентября 2019, 13:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Министр транспорта Свердловской области Василий Старков посещал Нижний Тагил, чтобы проверить реализацию нацпроекта БКАД, рассказали TagilCity.ru в ведомстве. Как пояснили областные чиновники, если первый этап пройдёт проверку, то уже в следующем году город получит полмиллиарда рублей на второй этап дорожного ремонта.

Нижний Тагил получает около 500 миллионов рублей, их надо не просто освоить, а сделать дороги качественно. С этой целью министр и приезжал: он отслеживает, как выполняется производственная программа этого года и параллельно уже сейчас идут согласительные процедуры на 2020 год. Если нормально были освоенные средства этого года, есть все основания рассчитывать на эти средства и на следующий год,рассказали TagilCity.ru в свердловском Минтрансе.

Василий Старков посетил Нижний Тагил сегодня, 10 сентября.

Напомним, в рамках БКАД в этом году планируется отремонтировать 130 километров дорог, из которых 29,8 километра — на уличную сеть Нижнего Тагила. Основные исполнители — «УБТ-Севрис» и МУП «Тагилдорстрой». В рамках проекта были сданы уже первые улицы.

#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Минтранс#Нацпроект БКАД
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