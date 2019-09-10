В свердловском Минтрансе рассказали о целях поездки Старкова в Нижний Тагил

Posted 10 сентября 2019, 13:38
Published 10 сентября 2019, 13:38
Modified 17 сентября 2022, 16:23
Updated 17 сентября 2022, 16:23
Нижний Тагил получает около 500 миллионов рублей, их надо не просто освоить, а сделать дороги качественно. С этой целью министр и приезжал: он отслеживает, как выполняется производственная программа этого года и параллельно уже сейчас идут согласительные процедуры на 2020 год. Если нормально были освоенные средства этого года, есть все основания рассчитывать на эти средства и на следующий год,рассказали TagilCity.ru в свердловском Минтрансе.
Василий Старков посетил Нижний Тагил сегодня, 10 сентября.
Напомним, в рамках БКАД в этом году планируется отремонтировать 130 километров дорог, из которых 29,8 километра — на уличную сеть Нижнего Тагила. Основные исполнители — «УБТ-Севрис» и МУП «Тагилдорстрой». В рамках проекта были сданы уже первые улицы.