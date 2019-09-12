Накроет по уши! ВКонтакте запустила Lovina

Posted 12 сентября 2019,, 12:18
Published 12 сентября 2019,, 12:18
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Чтобы начать знакомиться в Lovina, достаточно войти через ВКонтакте или по номеру телефона. Сразу после регистрации алгоритмы предложат подходящих собеседников.
Владимир Махов, руководитель Lovina:
По фото и переписке не всегда можно понять, насколько человек вам подходит. Только во время живого общения становится ясно, пробежала ли между вами искра. Lovina — лучшее место для безопасных и комфортных знакомств: с помощью видеозвонков и видеоисторий можно ощутить трепет первой встречи и проверить, есть ли желание общаться дальше.
Есть несколько способов начать знакомство:
В Lovina нет рекламы, а цены на дополнительные функции самые низкие среди сервисов знакомств:
Пользователи ВКонтакте могли оформить предзаказ приложения и зарегистрироваться в нём до официального запуска. Для этого нужно было ответить на несколько вопросов чат-бота в сообществе Lovina (vk.com/lovina). Те, кто успел это сделать, бесплатно получили «Зелье любви» на месяц.