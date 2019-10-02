Опубликован список дорог Нижнего Тагила, которые отремонтируют по БКАД в 2020 году

Напомним, в 2019 году по проекту «Безопасные и качественные автодороги» в Нижнем Тагиле запланирован ремонт 29,8 километров городских дорог. Срок сдачи — 15 октября. 26 сентября «Служба заказчика городского хозяйства» сообщила, что работа идёт с опережением графика и 87% от общего объёма завершено.