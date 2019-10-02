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Posted 2 октября 2019,, 10:48

Published 2 октября 2019,, 10:48

Modified Сегодня, 16:44

Updated Сегодня, 16:44

Снятый в Нижнем Тагиле сериал «Ненастье» получил главный приз кинофестиваля в Чехии

2 октября 2019, 10:48
Сериал «Ненастье», часть сцен которого снимали в Нижнем Тагиле, получил главный приз Международного фестиваля ТВ- и веб-сериалов Serial Killer, сообщает телеканал «Культура». Фестиваль проходил в Чехии в период с 24 по 29 сентября в Чехии.

Телевизионная драма Сергея Урсуляка была снята по одноименному роману Алексея Иванова. Автор в интервью телеканалу отметил, что драма тронула не только российского, но и зарубежного зрителя.

Сериал «Ненастье» — это не только свидетельство истории, но и незаурядное произведение искусства,говорит Иванов.

Напомним, эпизоды сериала снимали в Нижнем Тагиле осенью 2017 года, в городе проходили также съемки одной из самых зрелищных сцен — опрокидывание иномарки. Зрители увидели сериал в эфире телеканала Россия в 2018 году.

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#Свободное время#Нижний Тагил#Кино#Ненастье#Сериал#Гордость Нижнего Тагила
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