Снятый в Нижнем Тагиле сериал «Ненастье» получил главный приз кинофестиваля в Чехии

Posted 2 октября 2019,, 10:48
Published 2 октября 2019,, 10:48
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Телевизионная драма Сергея Урсуляка была снята по одноименному роману Алексея Иванова. Автор в интервью телеканалу отметил, что драма тронула не только российского, но и зарубежного зрителя.
Сериал «Ненастье» — это не только свидетельство истории, но и незаурядное произведение искусства,говорит Иванов.
Напомним, эпизоды сериала снимали в Нижнем Тагиле осенью 2017 года, в городе проходили также съемки одной из самых зрелищных сцен — опрокидывание иномарки. Зрители увидели сериал в эфире телеканала Россия в 2018 году.