«Дешёвые деньги» и продвижение. Как вырастить бизнес в Нижнем Тагиле?

Спикеры форума поделились опытом по привлечению инвестиций на развитие бизнеса и рассказали, как реализовать бизнес-план при минимальных вложениях. На реальных примерах участники мероприятия разобрали, как продвигать дело в соцсетях, работать с рекламой и учитывать актуальные тренды. На форуме будущие и начинающие предприниматели смогли оценить свои возможности и перспективы. Главное, они получили план к действию и идеи для роста бизнеса, чему способствовала атмосфера открытости и общей вовлечённости. Всего в мероприятии приняли участие более двухсот человек.