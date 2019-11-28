Халк крушить, Халк делать бабло. Как качок-айтишник начал бизнес в Нижнем Тагиле

Тогда мы обратились в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства — откровенно говоря, без особой надежды, так как это правительственная программа, а к подобным инициативам попросту принято скептически относиться. Но они удивили. Первый раз, когда нужно было заполнить форму, а мне это технически было не очень удобно, сотрудники фонда сами вызывались всё сделать, а после только согласовали со мной. При этом их не приходилось дёргать с вопросами «когда-когда» — они сами же первые позвонили. Второй раз: когда нужно было утвердить залог, а ответственное лицо от нас находилось в Перми. СОФПП не обязали нас, как следовало ожидать, везти наших «пермяков» к ним, а сами поехали туда, чтобы всё уладить. В итоге мы получили нужные 1,6 миллиона рублей. Когда такое было, чтобы правительственные учреждения сами были заинтересованы в том, чтобы решить твой вопрос? Но самое главное — в СОФПП, в отличие от банков, отнеслись к нам как к бизнес-партнёрам и изучили нашу деятельности с учётом её специфики.