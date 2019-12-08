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Posted 8 декабря 2019,, 19:03

Published 8 декабря 2019,, 19:03

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Сноубордический комбинезон — лучший выбор для спорта и отдыха

8 декабря 2019, 19:03
Сноубордический комбинезон — стильная, удобная, практичная одежда для профессионалов и начинающих спортсменов.

Занятия сноубордом требует специальной экипировки. Обычные штаны и куртка — не самый подходящий вариант. Они не слишком удобны, выглядят мешковато и старомодно. При падении под такую одежду забивается снег, что портит все удовольствие от катания. Совсем другое дело — теплый сноубордический комбинезон! Классическая модель представляет собой цельный костюм с застёжкой-молнией по центру, высокой горловиной, плотно прилегающими манжетами. Сплошной покрой обеспечивает обтекаемость и позволяет развивать более высокую скорость. Не ограничивает амплитуду движений.

В легком комбинезоне удобнее выполнять разнообразные трюки, быстро менять положение тела— присаживаться, выпрямляться, наклоняться, поворачиваться. Для дополнительной защиты от ветра предусмотрены капюшоны. А во многочисленных карманах на молниях можно хранить массу необходимых мелочей — от мобильных гаджетов до мелкого спортинвентаря.

Материалы

Для изготовления горнолыжных и сноубордических комбинезонов используют износостойкие, эластичные ткани. Чтобы в таких костюмах было комфортно заниматься спортом или просто прогуливаться по горным склонам, невзирая на погоду, в них предусмотрены дополнительный теплозащитный, водоотталкивающий слой и «дышащая» мембрана.

Виды утеплителей:

  • натуральные. Пух, перо, шерсть, овчина. Экологичные, долговечные, с превосходными теплоизоляционными свойствами. Имеют достаточно высокую стоимость и требуют тщательного ухода.
  • синтетические. Синтепон, холлофайбер, термакор. Лёгкие, недорогие, гипоаллергенные. Хорошо держат форму, не накапливают пыль и запахи.
  • смешанные. Оптимально сочетают в себе лучшие характеристики натуральных и искусственных микроволокон.

Мембрана — полимерная пористая основа под верхним слоем ткани. Через микроотверстия в ней влага испаряется наружу и одежда всегда остаётся сухой.

Модельный ряд

Мужские комбинезоны отличаются лаконичностью покроя и сдержанной цветовой гаммой. Обычно это спокойные нейтральные оттенки, камуфляжная расцветка, иногда дополненные спортивной символикой. Основной акцент делается на прочность и практичность изделия.

Женские модели более разнообразны. Среди расцветок есть и яркие, насыщенные тона, и нежная пастель. Присутствуют оригинальные декоративные детали — вышивка, фактурные вставки, необычная фурнитура. Фасоны разработаны таким образом, чтобы быть не только удобным для занятий спортом, но ещё и подчеркнуть достоинства фигуры.

Особые требования предъявляются к детским и подростковым комплектам для сноубординга. Одежда изготавливается исключительно из экологичных тканей, имеет дополнительные амортизирующие вставки на коленях, локтях, в области шеи и поясницы, светоотражающие накладки. Чаще всего для нее выбирают яркие, заметные издалека цвета, контрастные сочетания, пестрые ткани.

Облегченный вариант экипировки сноубордиста — полукомбинезон. Отлично подойдёт для тренировок в теплую погоду, когда температура далека от экстремально низких отметок. Обеспечивает максимальную свободу рук. Его можно комбинировать со свитером или водолазкой. Размер лямок регулируется в соответствии с параметрами спортсмена.

Производители

Комбинезон для катания на сноуборде — покупка, на которой не стоит экономить. Если вы хотите приобрести действительно качественный, долговечный товар, то лучше обратить внимание на продукцию проверенных временем брендов с безупречной репутацией:

  • Burton Snowboards (США). Стильные, эргономичные модели. На рынке с 1977 года. Лидер мировых продаж. Комбинезоны этой фирмы выбирают профессиональные сноубордисты для тренировок и соревнований;
  • Quiksilver (Австралия). Известна с 70-х годов прошлого века, одежду для сноубординга выпускает с 1996 года. Запатентованные разработки компании — ультратонкие мембранные пленки QUIKTECH и Windstopper;
  • Billabong (Австралия). Основан в 1973 году. Особое внимания заслуживают женские комбинезоны для сноуборда, которые отлично подойдут не только для активного отдыха в горах, но и создания повседневного зимнего образа для прогулок по городу;
  • BonFire (США-Франция). Легендарный калифорнийский бренд, появившийся в 1989 году. Имеет броский, оригинальный дизайн с эффектными принтами;

На сайте https://www.traektoria.ru/outerwear/kombinezony/ вы найдете массу интересных вариантов комбинезонов на любой вкус и бюджет. Представлены все размеры и цвета, фасоны для детей и взрослых, начинающих и опытных спортсменов.

Полезные советы

Зимний комбинезон для сноуборда следует стирать порошками без сульфатов и фосфатов. Не рекомендуется применять отбеливатели или пятновыводители. Сильные загрязнения лучше удалять щеткой. Для машинной стирки предпочтителен деликатный режим без отжима. Ни в коем случае не стоит размещать изделие для просушки на радиаторах отопления.

На правах рекламы.

#Спорт
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