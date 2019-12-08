Сноубордический комбинезон — лучший выбор для спорта и отдыха

Занятия сноубордом требует специальной экипировки. Обычные штаны и куртка — не самый подходящий вариант. Они не слишком удобны, выглядят мешковато и старомодно. При падении под такую одежду забивается снег, что портит все удовольствие от катания. Совсем другое дело — теплый сноубордический комбинезон! Классическая модель представляет собой цельный костюм с застёжкой-молнией по центру, высокой горловиной, плотно прилегающими манжетами. Сплошной покрой обеспечивает обтекаемость и позволяет развивать более высокую скорость. Не ограничивает амплитуду движений.