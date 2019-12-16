С Новым полугодом! МОТИВ дарит 6 месяцев безлимитного мобильного интернета

Мы регулярно радуем своих абонентов и предоставляем им приятные бонусы. Сейчас МОТИВ дарит безграничный доступ к интернету, чтобы абоненты всегда оставались на связи, общались в мессенджерах и социальных сетях, публиковали контент, смотрели видео, не беспокоясь, что трафик может закончиться,комментирует Андрей Золотарев, коммерческий директор телекоммуникационной группы МОТИВ.