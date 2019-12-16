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Posted 16 декабря 2019,, 04:00

Published 16 декабря 2019,, 04:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

С Новым полугодом! МОТИВ дарит 6 месяцев безлимитного мобильного интернета

16 декабря 2019, 04:00
Купите смартфон и получите неограниченный доступ к интернету.

В преддверии Нового года, когда все активно готовятся к празднику, уральский оператор сотовой связи МОТИВ решил порадовать своих абонентов и подарить 6 месяцев безлимитного мобильного интернета при покупке смартфона Samsung Galaxy.

Вы можете купить новый гаджет себе или в подарок и получить заветный бонус в виде мобильного интернета без ограничений на полгода. Достаточно зайти в фирменный салон связи МОТИВ или на сайт интернет-магазина уральского оператора и приобрести смартфон Samsung Galaxy.

Мы регулярно радуем своих абонентов и предоставляем им приятные бонусы. Сейчас МОТИВ дарит безграничный доступ к интернету, чтобы абоненты всегда оставались на связи, общались в мессенджерах и социальных сетях, публиковали контент, смотрели видео, не беспокоясь, что трафик может закончиться,комментирует Андрей Золотарев, коммерческий директор телекоммуникационной группы МОТИВ.

В акции могут принять участие только абоненты МОТИВ. Вы можете подключиться или перейти со своим номером в любом фирменном салоне связи или на сайте оператора.

Условия акции на 2020.motivtelecom.ru.

#Общество#Новый год#Подарки#Акция#Мотив
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