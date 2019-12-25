Кампания по выбору талисмана Универсиады-2023 стартует 25 декабря

По итогам первого этапа будет сформирован список из десяти самых популярных персонажей. После этого к работе по отрисовке этих образов подключатся студенты художественных ВУЗов страны. Они доработают предложенные варианты в течение двух календарных месяцев, и экспертное жюри, состоящее из профессиональных художников, иллюстраторов, мультипликаторов, а также известных жителей Екатеринбурга выберет три лучших персонажа.