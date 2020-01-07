В Нижнем Тагиле УВЗ заплатит 1,5 миллиона рублей за исследование пищи

Начальная стоимость контракта составляет 1,5 миллиона рублей. Подрядчик обеспечит выполнение 57 видов лабораторных исследований, которые должны быть сделаны в определенном количестве в 2020 году, срок выполнения анализов — пять дней. Среди исследований различные санитарно-бактериологические исследования пищевых продуктов, анализы на содержание витаминов, лабораторные исследования минеральной воды, паразитологическое исследование биологического материала и забор крови. Подрядчик обязан принимать пробы на анализы в течение рабочего дня по заявке заказчика. По окончанию проведения лабораторных исследований заказчик должен получить протокол.