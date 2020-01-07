В Нижнем Тагиле УВЗ заплатит 1,5 миллиона рублей за исследование пищи

Posted 7 января 2020, 06:44
Published 7 января 2020, 06:44
Modified 17 сентября 2022, 16:41
Updated 17 сентября 2022, 16:41
Начальная стоимость контракта составляет 1,5 миллиона рублей. Подрядчик обеспечит выполнение 57 видов лабораторных исследований, которые должны быть сделаны в определенном количестве в 2020 году, срок выполнения анализов — пять дней. Среди исследований различные санитарно-бактериологические исследования пищевых продуктов, анализы на содержание витаминов, лабораторные исследования минеральной воды, паразитологическое исследование биологического материала и забор крови. Подрядчик обязан принимать пробы на анализы в течение рабочего дня по заявке заказчика. По окончанию проведения лабораторных исследований заказчик должен получить протокол.
Подача заявок на аукцион началась 30 декабря 2019 года, окончание подачи заявок запланировано на 15 января 2020 года. Итоги аукциона подведут 21 января 2020 года.
Напомним, в декабре УВЗ объявило конкурс на поиск подрядчика на разработку проекта очистных сооружений одного из объектов предприятия. Начальная сумма контракта — 21,7 миллиона рублей.