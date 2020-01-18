Муж высадил на дороге: на свердловской трассе женщину насмерть сбила машина

Posted 18 января 2020, 06:21
Published 18 января 2020, 06:21
Modified 17 сентября 2022, 16:41
Updated 17 сентября 2022, 16:41
Гражданские супруги ехали на такси из Буланаша в Реж. В дороге пара поссорилась, и мужчина высадил жену из машины прямо посреди дороги в темноте. Отъехав, водитель такси заметил, что на месте, где осталась пассажирка, стоит автомобиль с включенной «аварийкой». Подъехав к нему, они увидели лежащую на земле женщину.
Ее сбил автомобиль Fiat Ducato. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Режевскому району. По данному факту ведется проверка.