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Posted 18 января 2020, 06:21

Published 18 января 2020, 06:21

Modified 17 сентября 2022, 16:41

Updated 17 сентября 2022, 16:41

Муж высадил на дороге: на свердловской трассе женщину насмерть сбила машина

18 января 2020, 06:21
Вечером 17 января на трассе «Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское» под колесами автомобиля погибла 38-летняя женщина, после того как ее на дороге высадил муж, сообщают в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Гражданские супруги ехали на такси из Буланаша в Реж. В дороге пара поссорилась, и мужчина высадил жену из машины прямо посреди дороги в темноте. Отъехав, водитель такси заметил, что на месте, где осталась пассажирка, стоит автомобиль с включенной «аварийкой». Подъехав к нему, они увидели лежащую на земле женщину.

Ее сбил автомобиль Fiat Ducato. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Режевскому району. По данному факту ведется проверка.

#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Гибель#Такси#Трасса
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