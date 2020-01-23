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Posted 23 января 2020,, 17:53

Published 23 января 2020,, 17:53

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Поправку о культуре могут закрепить в Конституции России

23 января 2020, 17:53
Члены группы по подготовке предложений по изменению Конституции РФ, а именно директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев и художественный руководитель театра ET CETERA Александр Калягин, предложили закрепить законодательно статус культуры.

Так, их предложения подразумевают изменения в 70 статье Конституции России (о флаге, гербе, гимне, столице и т.д.), сообщает rapsinews.ru.

В частности, планируется, что статья будет дополнена третьим пунктом. Инициативная группа предлагает на официальном законодательном уровне признать культуру страны, характеризуя ее как “уникальное наследие многонационального народа”. Кроме того, авторы проекта хотят, чтобы культурная сфера России получила поддержку и защиту со стороны государства.

#Общество
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