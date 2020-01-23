Поправку о культуре могут закрепить в Конституции России

В частности, планируется, что статья будет дополнена третьим пунктом. Инициативная группа предлагает на официальном законодательном уровне признать культуру страны, характеризуя ее как “уникальное наследие многонационального народа”. Кроме того, авторы проекта хотят, чтобы культурная сфера России получила поддержку и защиту со стороны государства.