В Нижнем Тагиле прошла городская конференция преподавателей детских школ искусств

Posted 27 января 2020, 11:25
Published 27 января 2020, 11:25
Modified 17 сентября 2022, 16:44
Updated 17 сентября 2022, 16:44
Более 130 педагогов детских школ искусств Нижнего Тагила, Невьянска и Верхней Салды приняли участие в форуме. В детской музыкальной школе № 1 было организовано десять секций по обсуждению практики преподавания художественных и музыкальных дисциплин.
В качестве спикеров на конференции выступили директор регионального ресурсного центра в сфере культуры и художественного образования Наталья Клещева, начальник управления культуры администрации города Светлана Юрчишина, директор Нижнетагильского колледжа искусств Ирина Зимина и главный дирижер Нижнетагильской филармонии Владимир Капкан.
Кроме того, во время обсуждения различных вопросов было принято решение продвигать опыт тагильских преподавателей в Свердловской области.
В завершении форума в рамках проекта «Большая сцена для юных музыкантов» на сцене выступили 19 учеников детских школ искусств и студентов колледжей искусств Нижнего Тагила.