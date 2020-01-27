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Posted 27 января 2020, 11:25

Published 27 января 2020, 11:25

Modified 17 сентября 2022, 16:44

Updated 17 сентября 2022, 16:44

В Нижнем Тагиле прошла городская конференция преподавателей детских школ искусств

27 января 2020, 11:25
В Нижнем Тагиле прошла открытая конференция «Детские школы искусств Нижнего Тагила: опыт, проблемы, решения», где было принято решение продвигать опыт местных педагогов в организации музыкального и художественного образования в Свердловской области, сообщает пресс-служба мэрии.

Более 130 педагогов детских школ искусств Нижнего Тагила, Невьянска и Верхней Салды приняли участие в форуме. В детской музыкальной школе № 1 было организовано десять секций по обсуждению практики преподавания художественных и музыкальных дисциплин.

В качестве спикеров на конференции выступили директор регионального ресурсного центра в сфере культуры и художественного образования Наталья Клещева, начальник управления культуры администрации города Светлана Юрчишина, директор Нижнетагильского колледжа искусств Ирина Зимина и главный дирижер Нижнетагильской филармонии Владимир Капкан.

Кроме того, во время обсуждения различных вопросов было принято решение продвигать опыт тагильских преподавателей в Свердловской области.

В завершении форума в рамках проекта «Большая сцена для юных музыкантов» на сцене выступили 19 учеников детских школ искусств и студентов колледжей искусств Нижнего Тагила.

#Общество#Нижний Тагил#Педагоги#Конференция#Школа искусств
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