В Нижнем Тагиле в 2021 году будет реконструирована набережная за ГДДЮТ

На сегодняшнем заседании был внесен ряд корректировок, которые принципиально проект не меняют, но делают его более проработанным. В частности, принято решение о расширении автопарковок и сети пешеходных маршрутов, организации точек присоединения к электросетям и остановки общественного транспорта в непосредственной близости от ГДДЮТ, сказал Владислав Пинаев.