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Posted 3 февраля 2020, 15:26

Published 3 февраля 2020, 15:26

Modified 29 ноября, 17:28

Updated 29 ноября, 17:28

В Нижнем Тагиле в 2021 году будет реконструирована набережная за ГДДЮТ

3 февраля 2020, 15:26
В Нижнем Тагиле в 2021 году начнутся работы по реконструкции набережной, расположенной за Городским дворцом детского и юношеского творчества, сообщает пресс-служба администрации города.

Для реализации второго этапа проекта «Тагильская лагуна» будет выделена государственная субсидия. В связи с этим мэр города Владислав Пинаев провел совещание по вопросам благоустройства набережной за ГДДЮТ. Средства на выполнение реконструкции предусмотрены госпрограммой «Экономическое развитие и инновационная экономика» в раках инвестиционного проекта по созданию туристско-рекреационного кластера «Гора Белая».

Начало работ по реконструкции запланировано на 2021 год. Проектом, разработанным МБУ «Тагилгражданпроект» предусмотрено строительство панорамных терасс, зон для отдыха, картодрома, детских площадок для игр, скейт-парка и площадок с силовыми тренажерами.

По словам заместителя главы администрации города по финансово-экономической политике Алексея Бурдилова, общая стоимость проекта составит порядка 556,7 млн рублей. Деньги зарезервированы на 2021 год. Из федерального бюджета будет выделено 373 млн рублей, а остальные средства — 183 млн рублей на условиях софинансирования будут направлены из местного и областного бюджетов.

Владислав Пинаев отметил, что проектно-сметная документация будет оценена специалистами ФАУ «Главгосэкспертиза России». Только потом средства будут предоставлены. Проект должен быть подготовлен к апрелю 2020 года.

На сегодняшнем заседании был внесен ряд корректировок, которые принципиально проект не меняют, но делают его более проработанным. В частности, принято решение о расширении автопарковок и сети пешеходных маршрутов, организации точек присоединения к электросетям и остановки общественного транспорта в непосредственной близости от ГДДЮТ, сказал Владислав Пинаев.

Кроме того, он поручил оценить, насколько площадки для реализации проекта соответствуют стандартам проведения региональных и всероссийских соревнований по картинку, авиа- и самомоделированию. Директор ГДДЮТ Оксана Михневич считает, что после реконструкции территория станет уникальным пространством для развития творчества школьников и отдыха жителей микрорайона.

#Общество#Нижний Тагил#Реконструкция#Набережная#ГДДЮТ
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