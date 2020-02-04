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Posted 4 февраля 2020, 04:22

Published 4 февраля 2020, 04:22

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Проект легкоатлетического манежа в Нижнем Тагиле прошел госэкспертизу

4 февраля 2020, 04:22
Мэрия Нижнего Тагила получила положительное заключение государственной экспертизы на проект легкоатлетического манежа, который планируется построить на Вагонке к 300-летию города. Об этом рассказал Владислав Пинаев на своей странице в Instagram.

На новом легкоатлетическом манеже будет организована гидравлическая система трансформации дорожек. Нажав одну кнопку, кривые дорожки можно будет поднимать до желаемой высоты для соревнований или тренировок, а затем опускать до одного уровня.

Мы завершили огромный этап предварительной, невидимой для горожан работы. Немного задержали дополнительные технические условия из-за изменившихся требований в сфере пожарной безопасности. Для проведения соревнований по художественной гимнастике увеличили высоту потолка. Теперь заключение есть. Двигаемся дальше — ценовая экспертиза и конкурс по определению подрядчика, пишет Владислав Пинаев.

Многофункциональный спортивный комплекс будет поделен на три блока — легкоатлетический манеж, скалодром с мобильными трибунами и блитчерной системой на 400 посадочных мест, гимнастический зал и административно-бытовой комплекс.

Также планируется организовать-медико восстановительный зал с сауной, душевыми и массажной комнатой.

Прилегающая территория будет поделена на спортивно-рекреационную, площадку для культурно-массовых мероприятий и парковую зону с местами парковки.

Стоимость работ по строительству комплекса составит 2,3 млрд рублей. Он будет возведен рядом с Дворцом водного спорта по поручению Владимира Путина, которое было дано на форуме рабочей молодежи в марте 2018 года.

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#Экономика#Нижний Тагил#Строительство#Легкоатлетический манеж
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