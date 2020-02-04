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Posted 4 февраля 2020, 04:45

Published 4 февраля 2020, 04:45

Modified 29 ноября, 17:28

Updated 29 ноября, 17:28

Центр развития туризма запускает проект «Улицы Нижнего Тагила» к 75-летию Победы

4 февраля 2020, 04:45
В Нижнем Тагиле в честь 75-летия Победы стартует новый проект «Улицы Нижнего Тагила», сообщает Центр развития туризма.

Каждую неделю на туристическом портале города и в социальных сетях Центра развития туризма можно будет узнать о герое, в честь которого названа одна из улиц города, а также исторические факты, связанные с ней.

Просветительский проект приурочен к 75-летию Победы в Великой отечественной войне 1941–1945 гг. Главная его цель — рассказать тагильчанам о защитниках нашей страны, а также истории улиц города.

Центр развития туризма приглашает тагильчан поддержать проект и рассказать интересные факты об улицах города.

Благодаря такому просветительскому проекту от Центра развития туризма, у каждого жителя города появится возможность вновь прикоснуться к истории и воскресить память о личностях, стоящих за названием улиц, сообщает Центр развития туризма.

#Свободное время#Нижний Тагил#День Победы#Улицы#Центр развития туризма
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