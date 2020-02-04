Центр развития туризма запускает проект «Улицы Нижнего Тагила» к 75-летию Победы

Posted 4 февраля 2020, 04:45
Published 4 февраля 2020, 04:45
Modified 29 ноября, 17:28
Updated 29 ноября, 17:28
Каждую неделю на туристическом портале города и в социальных сетях Центра развития туризма можно будет узнать о герое, в честь которого названа одна из улиц города, а также исторические факты, связанные с ней.
Просветительский проект приурочен к 75-летию Победы в Великой отечественной войне 1941–1945 гг. Главная его цель — рассказать тагильчанам о защитниках нашей страны, а также истории улиц города.
Центр развития туризма приглашает тагильчан поддержать проект и рассказать интересные факты об улицах города.
Благодаря такому просветительскому проекту от Центра развития туризма, у каждого жителя города появится возможность вновь прикоснуться к истории и воскресить память о личностях, стоящих за названием улиц, сообщает Центр развития туризма.