УЗП обязался подготовить проект нормативов безопасности окружающей среды до 2021 года

Напомним, ранее «Уральский завод пластификаторов» обращался в суд с иском к Ростехнадзору о признании недействительными предписания, вынесенного по результатам проверки. Ведомство выявило, что на предприятии отсутствует приказ руководителя о создании комиссии, не разработана декларация промышленной безопасности, не проведены меры по локализации и активации последствий аварий на площадке производства пластификаторов, а также не укомплектован штат работников.