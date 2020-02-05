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Posted 5 февраля 2020, 12:00

Published 5 февраля 2020, 12:00

Modified 29 ноября, 17:28

Updated 29 ноября, 17:28

УЗП обязался подготовить проект нормативов безопасности окружающей среды до 2021 года

5 февраля 2020, 12:00
Сегодня, 5 февраля, в Дзержинском суде Нижнего Тагила состоялось заседание по требованию районной прокуратуры к «Уральскому заводу пластификаторов» о разработке нормативы по выбросов в атмосферу и санитарных зон. Ответчик согласился с обоснованием правоохранителей.

Прокурор просил возложить на ответчика обязанности по разработке проекта нормативов предельно допустимых выбросов, загрязняющих атмосферу, а также провести мероприятия по разработке проекта санитарно-защитной зоны, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Дзержинского районного суда.

Ответчик признал требования прокуратуры, поэтому суд удовлетворил иск. По данным пресс-службы, начальный срок исполнения требований — до 1 июня, но, но по второму требованию суда срок был увеличен до 1 января 2021 года.

Напомним, ранее «Уральский завод пластификаторов» обращался в суд с иском к Ростехнадзору о признании недействительными предписания, вынесенного по результатам проверки. Ведомство выявило, что на предприятии отсутствует приказ руководителя о создании комиссии, не разработана декларация промышленной безопасности, не проведены меры по локализации и активации последствий аварий на площадке производства пластификаторов, а также не укомплектован штат работников.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Суд#Прокурор
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