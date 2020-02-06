МИД РФ сообщил о гибели в Сирии российских военных специалистов

Posted 6 февраля 2020, 09:27
Published 6 февраля 2020, 09:27
Modified 29 ноября, 17:28
Updated 29 ноября, 17:28
В министерстве рассказали, что за последние две недели января, в Идлибе произошла тысяча нападений со стороны террористов. Пока не уточняется, о каком количестве погибших идет речь.
В начале февраля стало известно о гибели четверых спецназовцев ФСБ России в Сирии. Официально подтверждена гибель одного. По информации «Новой газеты», бойцами спецназа обеспечивалась безопасность во время встречи высших руководителей Сирии и Турции.