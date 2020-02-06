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Posted 6 февраля 2020, 09:27

Published 6 февраля 2020, 09:27

Modified 29 ноября, 17:28

Updated 29 ноября, 17:28

МИД РФ сообщил о гибели в Сирии российских военных специалистов

6 февраля 2020, 09:27
В середине января в Идлибской зоне деэскалации в Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты», сообщило Министерство иностранных дел РФ.

В министерстве рассказали, что за последние две недели января, в Идлибе произошла тысяча нападений со стороны террористов. Пока не уточняется, о каком количестве погибших идет речь.

В начале февраля стало известно о гибели четверых спецназовцев ФСБ России в Сирии. Официально подтверждена гибель одного. По информации «Новой газеты», бойцами спецназа обеспечивалась безопасность во время встречи высших руководителей Сирии и Турции.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Гибель#Военные
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