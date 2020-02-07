tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля 2020, 08:29

Published 7 февраля 2020, 08:29

Modified 29 ноября, 17:28

Updated 29 ноября, 17:28

Депутат Госдумы Андрей Альшевских прокомментировал арест своего старшего брата

7 февраля 2020, 08:29
Депутат Государственной думы Андрей Альшевских шокирован новостью об аресте брата. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Ошарашен новостью о брате. Мы все взрослые люди. Каждый несет ответственность за свои решения и поступки,написал он.

Напомним, в конце января в Екатеринбурге и в Москве были задержаны трое жителей Свердловской области. Они подозреваются в похищении денег из банковских ячеек на сумму более 2,6 млн долларов. Одним из задержанных оказался старший брат депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Альшевских. Сам депутат пояснил, что с братом он не общается.

#Общество#Арест#Брат#Андрей Альшевских
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика