Мэр Львова предложил обменять останки уральского разведчика на живых украинцев

Разведчик Николай Кузнецов родился в деревне Зырянка в Свердловской области. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза. За годы войны Кузнецов сумел ликвидировать 11 генералов и чиновников из числа нацистов. Николаю Кузнецову удалось узнать о подготовке немецкого наступления на Курской дуге, о готовившемся покушении на Сталина, Рузвельта и Черчилля в Тегеране. Его убили в 1944 году националисты из Украинской повстанческой армии под Львовом. Кузнецова похоронили на Холме Славы во Львове.