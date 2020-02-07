Минпросвещения предложил защищать школьные аттестаты от подделок с помощью QR-кодов

Posted 7 февраля 2020, 08:58
Published 7 февраля 2020, 08:58
Modified 29 ноября, 17:28
Updated 29 ноября, 17:28
В пояснительной записке к приказу уточняется, что данная мера позволит защитить школьные аттестаты и приложения к ним от подделки.
На оборотной стороне титула внизу с выравниванием влево предусмотрена возможность для нанесения двумерного матричного штрихового кода (QR-код), говорится в записке.
Кроме того, отмечается, что QR-код будет содержать сетевой адрес, позволяющий получить прямой доступ к данным Федерального реестра сведений о документах об образовании. На странице будет содержаться информация о выпускнике, получившем документ.