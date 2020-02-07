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Posted 7 февраля 2020, 08:58

Published 7 февраля 2020, 08:58

Modified 29 ноября, 17:28

Updated 29 ноября, 17:28

Минпросвещения предложил защищать школьные аттестаты от подделок с помощью QR-кодов

7 февраля 2020, 08:58
Министерство просвещения России предлагает ставить на школьные аттестаты QR-коды, чтобы защитить их от подделок. Проект приказа был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к приказу уточняется, что данная мера позволит защитить школьные аттестаты и приложения к ним от подделки.

На оборотной стороне титула внизу с выравниванием влево предусмотрена возможность для нанесения двумерного матричного штрихового кода (QR-код), говорится в записке.

Кроме того, отмечается, что QR-код будет содержать сетевой адрес, позволяющий получить прямой доступ к данным Федерального реестра сведений о документах об образовании. На странице будет содержаться информация о выпускнике, получившем документ.

#Общество#Проект#Защита#Аттестат
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