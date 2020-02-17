Тагильчане заняли второе место на чемпионате УрФО Росгвардии по офицерскому троеборью

Участники соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, лыжной гонке на 10 км и заплыве на 300 метров. На первом месте оказалась команда Управления Росгвардии по Курганской области. Второе место заняли военные из Нижнего Тагила. Тройку победителей замкнула команда калининского соединения по охране важных государственных объектов и специальных грузов.