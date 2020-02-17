Тагильчане заняли второе место на чемпионате УрФО Росгвардии по офицерскому троеборью

Posted 17 февраля 2020, 17:47
Published 17 февраля 2020, 17:47
Modified 29 ноября, 17:28
Updated 29 ноября, 17:28
Военнослужащие Уральского округа приняли участие в чемпионате по офицерскому троеборью, который состоялся в ЗАТО Снежинск.
Участники соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, лыжной гонке на 10 км и заплыве на 300 метров. На первом месте оказалась команда Управления Росгвардии по Курганской области. Второе место заняли военные из Нижнего Тагила. Тройку победителей замкнула команда калининского соединения по охране важных государственных объектов и специальных грузов.
По итогам чемпионата сформируют команду из офицеров, показавших лучший результат. В марте они будут отправлены в Новосибирск, где им предстоит участвовать в чемпионате войск национальной гвардии РФ по служебному троеборью.