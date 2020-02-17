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Posted 17 февраля 2020, 09:18

Published 17 февраля 2020, 09:18

Modified 29 ноября, 17:28

Updated 29 ноября, 17:28

В Нижнем Тагиле появился новый кабинет томографии и ангиографический комплекс

17 февраля 2020, 09:18
Сюжет
Касается каждого
В городской больнице № 4 в Нижнем Тагиле состоялось открытие нового кабинета томографии и ввод в эксплуатацию ангиографического комплекса, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Сейчас высокотехнологическая медицинская помощь в регионе уже стала одним из базовых компонентов современной системы здравоохранения. С каждым днём медицинская помощь для свердловчан становится доступнее, качественнее и технологичнее,сообщил присутствовавший на торжественном открытии кабинета министр здравоохранения региона Андрей Цветков.

Ангиографы устанавливаются во всех медучреждениях региона, они позволят проводить высокотехнологичные рентгенохирургические операции, выполнять диагностику сосудов сердца. А компьютерная томография позволяет осуществлять более полное и качественное обследование пациентов при ЧМТ, травмах живота, грудной клетки и конечностей.

Закупка оборудования состоялась в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранения», на аппараты потрачено более 71 миллиона рублей.

#Нижний Тагил#Касается каждого#Здоровье#Медицина#Здравоохранение
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