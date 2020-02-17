В Нижнем Тагиле появился новый кабинет томографии и ангиографический комплекс

Сейчас высокотехнологическая медицинская помощь в регионе уже стала одним из базовых компонентов современной системы здравоохранения. С каждым днём медицинская помощь для свердловчан становится доступнее, качественнее и технологичнее,сообщил присутствовавший на торжественном открытии кабинета министр здравоохранения региона Андрей Цветков.