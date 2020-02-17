В Нижнем Тагиле появился новый кабинет томографии и ангиографический комплекс

Posted 17 февраля 2020, 09:18
Published 17 февраля 2020, 09:18
Modified 29 ноября, 17:28
Updated 29 ноября, 17:28
Сейчас высокотехнологическая медицинская помощь в регионе уже стала одним из базовых компонентов современной системы здравоохранения. С каждым днём медицинская помощь для свердловчан становится доступнее, качественнее и технологичнее,сообщил присутствовавший на торжественном открытии кабинета министр здравоохранения региона Андрей Цветков.
Ангиографы устанавливаются во всех медучреждениях региона, они позволят проводить высокотехнологичные рентгенохирургические операции, выполнять диагностику сосудов сердца. А компьютерная томография позволяет осуществлять более полное и качественное обследование пациентов при ЧМТ, травмах живота, грудной клетки и конечностей.
Закупка оборудования состоялась в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранения», на аппараты потрачено более 71 миллиона рублей.